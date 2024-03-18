На 64-летнего рязанца возбудили уголовное дело за незаконное хранение оружия

Мужчина сообщил, что нашел ружье в лесу.

На 64-летнего рязанца возбудили уголовное дело за незаконное хранение оружия. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что полицейские получили информацию о том, что пенсионер хранит охотничье ружье без специального разрешения.

При обыске его дома под кроватью правоохранители нашли ружье 16 калибра, у которого удален приклад и укорочены стволы.

Мужчина сообщил, что нашел оружие в лесу.

Возбуждено уголовное дело.