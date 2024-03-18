Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 1070 военных

Средства ПВО уничтожили украинский Ми-8, также за сутки было сбито 143 украинских дрона.

Украинские войска за сутки потеряли до 1070 человек убитыми и ранеными. Об этом сообщили в сводке Минобороны России в понедельник, 18 марта.

Также на донецком и южно-донецком направлениях российские войска заняли более выгодные рубежи, на авдеевском — улучшили положение по переднему краю.

Средства ПВО уничтожили украинский Ми-8, также за сутки было сбито 143 украинских дрона.