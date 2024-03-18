Компания «Мармакс» сообщила о начале строительства третьего этажа в резиденции «Медный»

Девелоперская компания продолжает активное строительство III очереди паркового квартала «Голландия», резиденции «Медный» и городского квартала «Манхэттен».

В феврале в первом и втором корпусах городского квартала «Манхэттен» завершили устройство кровли жилой части. Работы по организации водоснабжения и водоотведения, а также электроснабжения в паркинге выполнены на 40%. Прокладка отопления жилой части — на 50%, монтаж внутренних стальных противопожарных дверей — на 20%, дверей кладовых помещений и квартирных дверных блоков — на 80%.

В третьем корпусе на 70% завершено устройство гидроизоляции железобетонного каркаса подземной части жилого здания.

В резиденции «Медный» на финальном этапе находится устройство монолитных конструкций первого и второго этажей, сейчас начались строительные работы на третьем этаже. Монтаж вентиляционных блоков выполнен на 15%, также продолжаются работы по организации строительной площадки.

В III очереди паркового квартала «Голландия» на 50% выполнено остекление секций А, Б и В. Готовность работ по устройству кровли в секциях Б и В, а также по устройству внутреннего электроснабжения, составляет 80%. Облицовка наружных стен секции, А завершена на 80%, аналогичный процент готовности зафиксирован в работах по устройству внутреннего газоснабжения.

«Мы не сбавляем темпов возведения комплексов и постоянно совершенствуем не только технологии строительства, но и подход к проектированию общественных пространств и благоустройства. В работе учтено множество нюансов, включая инженерные решения в виде теплого пола, шумоизоляции, внешнего благоустройства с керамической плиткой и брусчаткой, отсутствием воздушных линий электроснабжения, эстетики в виде архитектурной подсветки или красивых арт-объектов и многое другое», — отметили в девелоперской компании «Мармакс».

Девелоперская компания «Мармакс» осуществляет свою деятельность на рынке Рязанского региона с 2012 года. На сегодняшний день портфель реализованных и текущих проектов составляет более 500 000 кв. м жилой и коммерческой недвижимости в Рязанском регионе. Благодаря изучению международного опыта в строительстве жилых домов и благоустройства, а также профессиональной команде, компания возводит качественные современные жилые комплексы и комфортную среду.