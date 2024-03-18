Глава Рязанского гидрометеоцентра подтвердил прогноз на высокое половодье

Глава Рязанского гидрометеоцентра Александр Сараскин подтвердил прогноз на высокое половодье в области. Об этом он рассказал в эфире ГТРК «Ока».

По словам Сараскина, на уровень воды влияют показатели промерзания почвы (оно ниже нормы) и влаги в снеге (ее количество выше нормы). Также на уровень половодья влияют и осадки — их число ожидают ниже нормы.

При этом отмечается, что уровень воды на Оке выше прошлогоднего на 70 сантиметров. Сараскин уточнил, что пик половодья ожидается в первой половине апреля. Для Рязани опасная отметка большой воды — 650 метров.

Сараскин заметил, что по срокам весна ожидается обычной. Температура будет характерной для марта и без резких перепадов. Также не планируется возвращение сильных морозов.