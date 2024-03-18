ГК «Зеленый сад» провела конкурс блинов на масленичной неделе

Сотрудники компании соревновались в качестве и вкусе выпечки блинов в ходе празднования масленичной недели. Работникам предложили приготовить не менее 20 блинов по своему рецепту и представить их на суд коллег в корпоративном кафе во время обеда.

Все конкурсанты были в равных условиях и с данной задачей справились на «отлично».

15 марта в общей сложности представили более 10 килограммов блинов по 20 рецептам: шоколадные, классические, толстые блины, тоненькие, кружевные с дырочками и несколько видов с разными вкусами.

Перед жюри в лице сотрудников компании стояла нелегкая задача — выбрать самые вкусные и проголосовать за них.

В итоге сотрудники выбрали четырех победителей, которым достались денежные призы.