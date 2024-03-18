БК «Рязань» стал чемпионом ЦФО пятый раз подряд

БК «Рязань» стал чемпионом ЦФО пятый раз подряд. Об этом сообщает региональное министерство спорта.

В минувшие выходные, 16 и 17 марта, баскетбольный клуб «Рязань» провел заключительные матчи кругового турнира чемпионата ЦФО. В Липецке рязанцы встретились с местной командой «Грин Хилл». Одержав две уверенные победы, наши спортсмены набрали 45 очков и вырвались вперед.

Лучшим снайпером в матче стал Дмитрий Князев, набравший 29 очков, свой дежурный дабл-дабл оформил Михаил Соколов (19 баллов + 10 подборов).