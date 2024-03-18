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16 компаний из Рязанской области посетили Азербайджан с бизнес-миссией
По предварительным итогам, участники бизнес-миссии уже заключили 2 экспортных контракта на поставку продукции, еще 25 контрактов находятся в процессе оформления.

16 компаний из Рязанской области посетили Азербайджан с бизнес-миссией. Об этом сообщает пресс-служба регионального Агентства развития бизнеса.

15 марта завершилась бизнес-миссия Рязанской области в Азербайджан с участием 16 экспортно ориентированных компаний региона, представляющих строительную отрасль, пищевую промышленность, IT, производство приборов и оборудования, детских товаров, мебели, зоотоваров. Организатором поездки в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» выступил Рязанский центр экспорта Агентства развития бизнеса.

По предварительным итогам, участники бизнес-миссии уже заключили 2 экспортных контракта на поставку продукции, еще 25 контрактов находятся в процессе оформления. В 107 переговорах с рязанскими производителями приняли участие более 80 азербайджанских компаний. Предпринимателей республики заинтересовали поставки кондитерских изделий, канцтоваров, стекла и стеклоизделий, кровельных материалов рязанского производства.

«Достигнутые результаты показывают, что бизнес-миссии в зарубежные страны остаются одним из самых эффективных инструментов расширения рынка для региональных компаний. В этом году подобные поездки будут организованы также в Китай, Казахстан, Белоруссию, Узбекистан», — отметила зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова на своей странице в соцсети.

Напомним, в 2023 году было организовано 6 международных бизнес-миссий с участием 54 компаний региона.