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В Южной Осетии заявили, что вопрос вхождения в состав России обсуждается
Председатель парламента республики Алан Алборов заявил, что вопрос о возможном вхождении Южной Осетии в состав России обсуждается в тесной координации с Москвой.

Вопрос о возможном вхождении Южной Осетии в состав России обсуждается с Москвой. Об этом в воскресенье, 17 марта, заявил РИА Новости председатель парламента республики Алан Алборов.

«Все эти вопросы мы обсуждаем в тесной координации с Российской Федерацией с учетом наших двусторонних отношений и договоров», — сказал он агентству, отвечая на вопрос о возможности провести референдум по этой теме.

По словам Алборова, Москва и Цхинвал проводят скоординированную внешнюю политику.

«Когда мы совместно с РФ придем к этой мысли [о присоединении к России], мы это сделаем», — добавил он.