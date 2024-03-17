В Южной Осетии заявили, что вопрос вхождения в состав России обсуждается
Председатель парламента республики Алан Алборов заявил, что вопрос о возможном вхождении Южной Осетии в состав России обсуждается в тесной координации с Москвой.
Вопрос о возможном вхождении Южной Осетии в состав России обсуждается с Москвой. Об этом в воскресенье, 17 марта,
«Все эти вопросы мы обсуждаем в тесной координации с Российской Федерацией с учетом наших двусторонних отношений и договоров», — сказал он агентству, отвечая на вопрос о возможности провести референдум по этой теме.
По словам Алборова, Москва и Цхинвал проводят скоординированную внешнюю политику.
«Когда мы совместно с РФ придем к этой мысли [о присоединении к России], мы это сделаем», — добавил он.