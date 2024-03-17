В Тульской области нашли тело подростка с перерезанным горлом
В Тульской области в воскресенье, 17 марта, нашли тело 16-летнего подростка с перерезанным горлом. Об этом
По данным телеканала, труп обнаружили на улице в поселке Чернь в Тульской области.
«Труп школьника обнаружили в пять часов утра 17 марта в ста метрах от дома на улице Строительная», — рассказал источник РЕН ТВ, добавив, что на голове и шее десятиклассника были множественные раны, на лице — гематомы.
Отмечается, что следственный комитет начал проверку.