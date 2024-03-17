В рязанском Лесопарке засняли массовую эвакуацию автомобилей

В воскресенье, 17 марта, в рязанском Лесопарке началась массовая эвакуация автомобилей, нарушающих правила парковки.

В воскресенье, 17 марта, в рязанском Лесопарке началась массовая эвакуация автомобилей, нарушающих правила парковки. Об этом сообщила «КП-Рязань» со ссылкой на очевидцев в своем Telegram-канале.

По информации издания, эвакуатор забирает машины, припаркованные посередине парковки.

На кадрах видно, что на месте работают сотрудники полиции.

Напомним, за парковку в неположенном месте предусмотрен штраф в размере 1500 рублей и задержание машины.