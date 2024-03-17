В рязанском Лесопарке засняли массовую эвакуацию автомобилей
В воскресенье, 17 марта, в рязанском Лесопарке началась массовая эвакуация автомобилей, нарушающих правила парковки.
В воскресенье, 17 марта, в рязанском Лесопарке началась массовая эвакуация автомобилей, нарушающих правила парковки. Об этом
По информации издания, эвакуатор забирает машины, припаркованные посередине парковки.
На кадрах видно, что на месте работают сотрудники полиции.
Напомним, за парковку в неположенном месте предусмотрен штраф в размере 1500 рублей и задержание машины.