В Рязанской области начали подсчет голосов на выборах президента

Больше всего рязанцев на участок пришло голосовать в первый день выборов, 15 марта.

В Рязанской области в воскресенье, 17 марта, в 20:00 завершилось трехдневное голосование на выборах президента. 975 участков закрыли. В них начали подсчитывать голоса.

Корреспондент РЗН. Инфо побывал на участке 1038 в школе № 75.Последняя проголосовавшая рязанка зашла на участок 1038 в 19:55. Члены комиссии отреагировали с облегчением — успела.

Ровно в 20:00 объявили процедуру подсчета голосов, после аплодисментов и поздравлений с завершением голосования, члены участковой комиссии начали «гасить» бюллетени, которые остались не востребованы. Им отрезали край. Таких бюллетеней на участке оказалось 123.

После председатель при наблюдателях вскрыл сейф-пакеты.

Последними вскрывали урны — на этом участке их две. Бюллетени вытаскивают аккуратно, председатель предупредил, что можно пораниться, у бумаги острые края.

По словам председателя УИК, больше всего рязанцев на участок пришло голосовать в первый день выборов, 15 марта. Основную возрастную группу определить невозможно — приходили как молодежь, так и старшее поколение. Как отметила председатель, на участке высокая явка.

В эти выборы также было много голосовавших на дому, такой способ выбрало часть избирателей-пенсионеров.По словам председателя УИК, происшествий на участках в школе № 75 не было. Однако в связи с инцидентами в других регионах, обстановка была более напряженной, чем на выборах президента в 2018 году.

Теперь членам избирательной комиссии предстоит подсчитать голоса на участке и передать протоколы в вышестоящую комиссию.

По данным избиркома на 18:00, в Рязанской области проголосовали 71,88 процентов