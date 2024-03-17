Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 17
Пнд, 18
Втр, 19
ЦБ USD 91.87 0.23 16/03
ЦБ EUR 99.97 -0.29 16/03
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Управляющий директор ГК «Зеленый сад» Андрей Оришкевич показал, что пр...
Представители редакции РЗН. инфо побывали на территории...
11 марта 13:27
4 646
Рязанские повара приготовили более 2000 блюд на ВФМ
Выступление команды Ассоциации Кулинаров Рязанского Кра...
5 марта 11:49
6 926
«Зеленый Сад» устроил для рязанских рыбаков соревнования по зимней рыб...
В соревновании участвовали девять команд от разных стро...
1 марта 11:25
8 476
Второе дыхание для агробизнеса. Цифровые технологии дарят новые возмож...
Одним из верных помощников российских аграриев, благода...
28 февраля 09:00
9 208
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязанской области начали подсчет голосов на выборах президента
Больше всего рязанцев на участок пришло голосовать в первый день выборов, 15 марта.

В Рязанской области в воскресенье, 17 марта, в 20:00 завершилось трехдневное голосование на выборах президента. 975 участков закрыли. В них начали подсчитывать голоса.

Корреспондент РЗН. Инфо побывал на участке 1038 в школе № 75.Последняя проголосовавшая рязанка зашла на участок 1038 в 19:55. Члены комиссии отреагировали с облегчением — успела.

Ровно в 20:00 объявили процедуру подсчета голосов, после аплодисментов и поздравлений с завершением голосования, члены участковой комиссии начали «гасить» бюллетени, которые остались не востребованы. Им отрезали край. Таких бюллетеней на участке оказалось 123.

После председатель при наблюдателях вскрыл сейф-пакеты.

Последними вскрывали урны — на этом участке их две. Бюллетени вытаскивают аккуратно, председатель предупредил, что можно пораниться, у бумаги острые края.

По словам председателя УИК, больше всего рязанцев на участок пришло голосовать в первый день выборов, 15 марта. Основную возрастную группу определить невозможно — приходили как молодежь, так и старшее поколение. Как отметила председатель, на участке высокая явка.

В эти выборы также было много голосовавших на дому, такой способ выбрало часть избирателей-пенсионеров.По словам председателя УИК, происшествий на участках в школе № 75 не было. Однако в связи с инцидентами в других регионах, обстановка была более напряженной, чем на выборах президента в 2018 году.

Теперь членам избирательной комиссии предстоит подсчитать голоса на участке и передать протоколы в вышестоящую комиссию.

По данным избиркома на 18:00, в Рязанской области проголосовали 71,88 процентов