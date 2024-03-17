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В Белгородской области из-за обстрела ВСУ погибла девочка-подросток
В Белгородской области из-за обстрела ВСУ погибла 16-летняя девушка. От прилета снаряда загорелся частный жилой дом, в котором находилась погибшая.

В Белгородской области из-за обстрела ВСУ погибла 16-летняя девушка. Об этом в воскресенье, 17 марта, сообщил губернатор региона Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, от прилета снаряда загорелся частный жилой дом, в котором находилась погибшая. Ее отец пострадал. У мужчины закрытая черепно-мозговая травма, ожоги тела и отравление угарным газом. Его доставили в городскую больницу № 2.

Гладков добавил, что возгорание в Белгороде произошло в двух частных жилых домах. На данный момент пожар ликвидировали.

«Выбиты окна в нескольких квартирах 3 МКД и в двух частных жилых домах. Также пострадал один хозсубъект. Зафиксированы повреждения восьми автомобилей», — написал губернатор.

Он отметил, что в Белгородском районе разрушения выявлены в поселке Разумное. В двух частных домах повреждена кровля от осколков. В поселке Дубовом в одном частном домовладении повреждена теплица.

Кроме того, Гладков заявил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО.

По словам губернатора, оперативные службы продолжат работать на месте.

Ранее в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность.

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»