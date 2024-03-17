В Башкирии в ДТП погибли двое детей

В Башкирии в ДТП погибли двое детей. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС по региону.

В ведомстве рассказали, что авария произошла в Караидельском районе вечером в субботу, 16 марта, на 134 км автодороги «Бирск-Тастуба-Сатка». Столкнулись Lada Granta и Nissan Tiida.

По данным МЧС, погибли шестилетний мальчик и трехлетняя девочка. Кроме того, пострадали 27-летняя женщина и ребенок 2024 года рождения. Отмечается, что с травмами различной степени тяжести их доставили в районную больницу.

Как уточнили в ведомстве, причины ДТП устанавливаются.

Фото: Telegram-канал «МЧС Башкортостан»