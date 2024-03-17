В аварии на границе Рязанской области пострадал житель Шиловского района

Прибывшие на место аварии медики госпитализировали водителя легковушки.

В аварии на границе Рязанской области пострадал житель Шиловского района. Об этом пишут «Луховицкие новости». Паблик сообщает, что ДТП произошло на луховицком участке федеральной трассы М-5 «Урал».

Прибывшие на место аварии медики оказали водителю легковушки помощь и госпитализировали его. Водитель «Газели» не пострадал.

Напомним, ранее появилась информация, что легковушка въехала в «Газель» у поворота на поселок Газопроводск.