В Алтайском крае при опрокидывании автобуса пострадали семь человек
В воскресенье, 17 марта, в Алтайском крае произошло ДТП. Об этом
В ведомстве рассказали, что инцидент случился в районе села Гришковка Немецкого национального района.
Как отметили в МЧС, водитель не справился с управлением и съехал с трассы. После чего автобус опрокинулся на бок. В нем находилось 56 человек, два из которых водители.
Уточняется, что пострадали семеро. У них ушибы легкой степени, одного человека госпитализировали в городскую больницу. Дети не пострадали.
Фото: Telegram-канал «МЧС Алтайского края»