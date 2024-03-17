В Алтайском крае при опрокидывании автобуса пострадали семь человек

В воскресенье, 17 марта, в Алтайском крае произошло ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС по региону.

В ведомстве рассказали, что инцидент случился в районе села Гришковка Немецкого национального района.

Как отметили в МЧС, водитель не справился с управлением и съехал с трассы. После чего автобус опрокинулся на бок. В нем находилось 56 человек, два из которых водители.

Уточняется, что пострадали семеро. У них ушибы легкой степени, одного человека госпитализировали в городскую больницу. Дети не пострадали.

Фото: Telegram-канал «МЧС Алтайского края»