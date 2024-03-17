Шойгу поручил Черноморскому флоту усилить защиту от БПЛА

Министр обороны России Сергей Шойгу во время рабочей поездки в войска Южного военного округа поручил установить на кораблях Черноморского флота дополнительные огневые средства для поражения БПЛА. Об этом
«Глава российского военного ведомства поручил установить дополнительные огневые средства, крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы для поражения беспилотников противника», — говорится в сообщении.
Кроме того, по словам ведомства, Шойгу поставил задачу проводить с личным составом постоянные тренировки по отражению террористических атак противника, а также повышать «живучесть кораблей и судов», и защищенность объектов инфраструктуры в зоне ответственности флота.
Фото: скриншот из видео Минобороны