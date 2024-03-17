Шойгу поручил Черноморскому флоту усилить защиту от БПЛА

Министр обороны России Сергей Шойгу во время рабочей поездки в войска Южного военного округа поручил установить на кораблях Черноморского флота дополнительные огневые средства для поражения беспилотников.

Министр обороны России Сергей Шойгу во время рабочей поездки в войска Южного военного округа поручил установить на кораблях Черноморского флота дополнительные огневые средства для поражения БПЛА. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны в воскресенье, 17 марта.

«Глава российского военного ведомства поручил установить дополнительные огневые средства, крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы для поражения беспилотников противника», — говорится в сообщении.

Кроме того, по словам ведомства, Шойгу поставил задачу проводить с личным составом постоянные тренировки по отражению террористических атак противника, а также повышать «живучесть кораблей и судов», и защищенность объектов инфраструктуры в зоне ответственности флота.

Фото: скриншот из видео Минобороны