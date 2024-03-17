Над российскими регионами сбили 35 украинских беспилотников

Ночью и утром в воскресенье, 17 марта, в 8 российских регионах сбили 35 БПЛА самолетного типа.

Над регионами России ночью и утром в воскресенье, 17 марта, сбили 35 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны.

По данным ведомства, дежурными средствами ПВО перехватили и уничтожили четыре БПЛА над Московской областью, три — над Белгородской, два — над Калужской, один — над Орловской, один — над Ростовской, четыре — над Ярославской, три — над Курской, 17 — над территорией Краснодарского края.

В Telegram-канале Baza рассказали, что из-за атаки БПЛА по заводу в Славянске-на-Кубани погиб один человек. По предварительным данным канала, причина смерти — сердечный приступ.

Фото: Telegram-канал Baza, пожар на заводе в Славянске-на-Кубани из-за атаки БПЛА