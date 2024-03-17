Губернатор Рязанской области Малков проголосовал на выборах президента России

В воскресенье, 17 марта, губернатор Рязанской области Павел Малков посетил избирательный участок № 1023 в областном центре.

В воскресенье, 17 марта, губернатор Рязанской области Павел Малков посетил избирательный участок № 1023 областного центра. Глава региона проголосовал на выборах президента России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Рязанской области проходит третий, заключительный, день голосования на выборах президента Российской Федерации. На территории региона работают 975 избирательных участков, которые закроются в 20.00.

По словам правительства, избирательный участок, который посетил Павел Малков, расположен в МБОУ «Школа № 7 «Русская классическая школа». Он оборудован КОИБами и системой видеонаблюдения.

«Всегда участвую в выборах. Гражданский долг — это не просто слова, а то, что каждый гражданин, мы все должны выполнять. Выборы Президента — это выбор будущего нашей страны. Считаю, что абсолютно каждый должен отдать свой голос для того, чтобы уверенно смотреть в будущее», — сказал губернатор региона в комментарии журналистам.