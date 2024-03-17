Губернатор Белгорода рассказал о погибшем и пострадавших во время обстрела города

Одиннадцать человек получили ранения разной степени тяжести.

Губернатор Белгорода Вячеслав Гладков рассказал о погибшем и пострадавших во время обстрела. В своем Telegram-канале глава региона отметил, что один мужчина погиб.

Во время прилета он находился на парковке и умер еще до приезда медиков. Одиннадцать человек получили ранения разной степени тяжести.

За жизнь одной женщины борются врачи, у нее осколочные ранения грудной клетки.

Ранее в Белгороде и Белгородской области объявили ракетную опасность.