Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение о тумане
В воскресенье, 17 марта, на территории Рязанской области и в Рязани ожидается туман с видимостью 200 — 700 метров.
Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение о тумане. Его опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Как сообщили в ведомстве, в ближайший час с сохранением днем в воскресенье, 17 марта, на территории Рязанской области и в Рязани ожидается туман с видимостью 200 — 700 метров.
Отмечается, что при тумане возникают снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности ДТП. Чтобы обезопасить себя во время тумана, ГУ МЧС по региону рекомендует:
- лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, не выходить на улицу;
- пешеходам внимательно переходить улицы и дороги;
- водителям снизить скорость движения и строго соблюдать ПДД;
- водителям отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений;
- на скользкой дороге не тормозить резко.