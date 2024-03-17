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Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение о тумане
В воскресенье, 17 марта, на территории Рязанской области и в Рязани ожидается туман с видимостью 200 — 700 метров.

Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение о тумане. Его опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Как сообщили в ведомстве, в ближайший час с сохранением днем в воскресенье, 17 марта, на территории Рязанской области и в Рязани ожидается туман с видимостью 200 — 700 метров.

Отмечается, что при тумане возникают снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности ДТП. Чтобы обезопасить себя во время тумана, ГУ МЧС по региону рекомендует:

  • лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, не выходить на улицу;
  • пешеходам внимательно переходить улицы и дороги;
  • водителям снизить скорость движения и строго соблюдать ПДД;
  • водителям отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений;
  • на скользкой дороге не тормозить резко.