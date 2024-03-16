Жителя Пителинского района осудили за кражу телефона у 11-летней девочки

Суд вынес приговор в отношении безработного жителя Пителинского района 1993 года рождения. Он признан виновным в грабеже, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Суд вынес приговор в отношении безработного жителя Пителинского района 1993 года рождения. Он признан виновным в грабеже, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Следствием и судом установлено, что 3 декабря 2023 года в Сасове нетрезвый мужчина напал на 11-летнюю девочку. Несмотря на оказанное сопротивление, он похитил ее мобильный телефон.

Суд назначил виновному наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.