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Жители двух домов в Канищеве пожаловались на отсутствие газоснабжения
В Канищеве в двух пятиэтажных домах на улице Интернациональной с утра субботы, 16 марта, отключено газоснабжение. Об этом РЗН. инфо рассказал подписчик.

В Канищеве в двух пятиэтажных домах на улице Интернациональной с утра субботы, 16 марта, отключено газоснабжение. Об этом РЗН. инфо рассказал подписчик.

Речь идет о домах № 2, корпус 1 и № 3, корпус 2.

«По телефону аварийной службы 104 оператор сообщил о том, что якобы кто-то из жильцов самовольно заменил нагревательный котел. Из-за этого вода попала в систему газоснабжения. На месте сотрудники аварийной газовой службы перекрыли вентили, слили воду и в 16:00 просто уехали», — говорится в сообщении.

По словам мужчины, оператор аварийной службы предположил, что аварию начнут устранять в понедельник, 18 марта, «но это не точно».

«Оба пятиэтажных дома многоквартирные, с подогревом воды газовыми котлами, в доме живут люди преклонного возраста, молодые семьи с маленькими детьми», — написал рязанец.