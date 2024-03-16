Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 16
Вск, 17
Пнд, 18
ЦБ USD 91.87 0.23 16/03
ЦБ EUR 99.97 -0.29 16/03
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Управляющий директор ГК «Зеленый сад» Андрей Оришкевич показал, что пр...
Представители редакции РЗН. инфо побывали на территории...
11 марта 13:27
3 857
Рязанские повара приготовили более 2000 блюд на ВФМ
Выступление команды Ассоциации Кулинаров Рязанского Кра...
5 марта 11:49
6 215
«Зеленый Сад» устроил для рязанских рыбаков соревнования по зимней рыб...
В соревновании участвовали девять команд от разных стро...
1 марта 11:25
7 773
Второе дыхание для агробизнеса. Цифровые технологии дарят новые возмож...
Одним из верных помощников российских аграриев, благода...
28 февраля 09:00
8 491
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Самарской области два НПЗ атаковали беспилотники
Беспилотники атаковали Сызранский и пытались ударить по Новокуйбышевскому НПЗ в Самарской области, в результате на первом заводе возникло возгорание установки по переработке нефтепродуктов, сообщил глава региона Дмитрий Азаров.

В Самарской области в субботу, 16 марта, дроны атаковали Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области, сообщает РИА Новости.

Беспилотники атаковали Сызранский и пытались ударить по Новокуйбышевскому НПЗ в Самарской области, в результате на первом заводе возникло возгорание установки по переработке нефтепродуктов, на втором предприятии атака была отражена, сообщил глава региона Дмитрий Азаров.

Возгорание произошло на Сызранском НПЗ, пострадавших в результате инцидента нет. Персонал предприятия эвакуирован, прокомментировали в пресс-службе администрации Сызрани.

Создан оперативный штаб создан для ликвидации последствий атаки беспилотников.