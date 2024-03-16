В Самарской области два НПЗ атаковали беспилотники

Беспилотники атаковали Сызранский и пытались ударить по Новокуйбышевскому НПЗ в Самарской области, в результате на первом заводе возникло возгорание установки по переработке нефтепродуктов, сообщил глава региона Дмитрий Азаров.

В Самарской области в субботу, 16 марта, дроны атаковали Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области, сообщает РИА Новости.

Беспилотники атаковали Сызранский и пытались ударить по Новокуйбышевскому НПЗ в Самарской области, в результате на первом заводе возникло возгорание установки по переработке нефтепродуктов, на втором предприятии атака была отражена, сообщил глава региона Дмитрий Азаров.

Возгорание произошло на Сызранском НПЗ, пострадавших в результате инцидента нет. Персонал предприятия эвакуирован, прокомментировали в пресс-службе администрации Сызрани.

Создан оперативный штаб создан для ликвидации последствий атаки беспилотников.