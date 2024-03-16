Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 16
Вск, 17
Пнд, 18
ЦБ USD 91.87 0.23 16/03
ЦБ EUR 99.97 -0.29 16/03
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Управляющий директор ГК «Зеленый сад» Андрей Оришкевич показал, что пр...
Представители редакции РЗН. инфо побывали на территории...
11 марта 13:27
3 956
Рязанские повара приготовили более 2000 блюд на ВФМ
Выступление команды Ассоциации Кулинаров Рязанского Кра...
5 марта 11:49
6 305
«Зеленый Сад» устроил для рязанских рыбаков соревнования по зимней рыб...
В соревновании участвовали девять команд от разных стро...
1 марта 11:25
7 863
Второе дыхание для агробизнеса. Цифровые технологии дарят новые возмож...
Одним из верных помощников российских аграриев, благода...
28 февраля 09:00
8 582
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязани подростки изрисовали стены в подъезде
Жительница Рязани пожаловалась на то, что дети изрисовали подъезд многоэтажки на улице Яхонтова. Видео опубликовал паблик Rzn Life.

Жительница Рязани пожаловалась на то, что дети изрисовали подъезд многоэтажки на улице Яхонтова. Видео опубликовал паблик Rzn Life.

«Хотела бы разместить у вас ролик о малолетних, которые портят подъезды… Может, кто узнает среди них своих детей… Эти герои вчера в районе 18-18:15 разрисовали весь подъезд по улице Яхонтова», — сообщает автор поста.