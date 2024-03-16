В Рязани подростки изрисовали стены в подъезде

Жительница Рязани пожаловалась на то, что дети изрисовали подъезд многоэтажки на улице Яхонтова. Видео опубликовал паблик Rzn Life.

Жительница Рязани пожаловалась на то, что дети изрисовали подъезд многоэтажки на улице Яхонтова. Видео опубликовал паблик Rzn Life.

«Хотела бы разместить у вас ролик о малолетних, которые портят подъезды… Может, кто узнает среди них своих детей… Эти герои вчера в районе 18-18:15 разрисовали весь подъезд по улице Яхонтова», — сообщает автор поста.