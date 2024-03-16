В РГУ с конкурсами и танцами отпраздновали Масленицу

По новой традиции второй год подряд гуляния проходят в масштабе всего университета с участием всех факультетов и институтов, сообщается в группе вуза в соцсети «ВКонтакте».

В РГУ имени С. А. Есенина отпраздновали Масленицу. По новой традиции второй год подряд гуляния проходят в масштабе всего университета с участием всех факультетов и институтов, сообщается в группе вуза в соцсети «ВКонтакте».

Во дворе главного корпуса собрались студенты, преподаватели и гости. Открыл мероприятие и. о. ректора Игорь Мурог.

Участники отметили праздник песнями, танцами, хороводами, их угостили блинами. Студенты поучаствовали в конкурсах «Коса-девичья краса», «Кто быстрее съест блин», исполняли частушки, бегали на ходулях.

Главным состязанием стал конкурс блинов. Каждый факультет и институт представил свои блюда жюри в десяти номинациях: креативное украшение праздничного стола, самый оригинальный, пышный, вкусный, тонкий, красивый, ажурный, румяный, масляный и необычный блин.