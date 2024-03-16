В Приморье мужчина застрелил жену с ребенком и покончил с собой
Мужчина ранее был судим за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.
В Приморском крае мужчина застрелил из ружья жену и ребенка, а после покончил с собой. Об этом
По предварительной информации, все произошлов ночь на субботу, 16 марта, в селе Григорьевка.
52-летний мужчина выстрелил из ружья в 44-летнюю жену и ребенка, а затем свел счеты с жизнью.
Мужчина ранее был судим за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.
Проводится проверка, выясняются подробности случившегося.