В Приморье мужчина застрелил жену с ребенком и покончил с собой

Мужчина ранее был судим за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

В Приморском крае мужчина застрелил из ружья жену и ребенка, а после покончил с собой. Об этом сообщает региональная прокуратура в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, все произошлов ночь на субботу, 16 марта, в селе Григорьевка.

52-летний мужчина выстрелил из ружья в 44-летнюю жену и ребенка, а затем свел счеты с жизнью.

Мужчина ранее был судим за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Проводится проверка, выясняются подробности случившегося.