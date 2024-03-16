В Новосибирске гимнастка сорвалась с высоты во время трюка
Сообщается, что 25-летняя Елизавета Чумакова из Татарстана выполняла трюк без страховки, но не удержалась в шпагате.
В Новосибирске в цирке гимнастка сорвалась с кольца и рухнула с высоты. Инцидент произошел на шоу «Королевского цирка Гии Эрадзе». Видео опубликовал Shot в субботу, 16 марта.
Сообщается, что 25-летняя Елизавета Чумакова из Татарстана выполняла трюк без страховки, но не удержалась в шпагате.
Девушка получила травмы, ее госпитализировали.
Народный артист РФ, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный сообщил в своем Telegram-канале, что артистка получила переломы пяток и тазобедренного сустава.