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В Моздоке мошенники заставили беременную жену участника СВО устроить провокацию на выборах
В городе Моздок Северной Осетии девушка разлила смесь зеленки и йода на избирательном участке, потому что несколько дней подвергалась давлению со стороны мошенников. Об этом она рассказала на видео, пишут «Известия».

В городе Моздок Северной Осетии девушка разлила смесь зеленки и йода на избирательном участке, потому что несколько дней подвергалась давлению со стороны мошенников. Об этом она рассказала на видео, пишут «Известия».

В пятницу, 15 марта, беременная жена участника специальной военной операции под давлением неизвестных принесла на избирательный участок бутылку с зеленкой и йодом. Она облила жидкостью члена УИК и книгу учета граждан. После этого ее задержали сотрудники полиции и доставили в отделение.

По словам женщины, еще 13 марта ей поступил звонок якобы от сотрудника МТС, который предложил оформить бессрочное действие СИМ-карты. Затем другой мужчина сообщил ей о «взломе» аккаунта на «Госуслугах» и попытке оформить на нее кредит. Чтобы этого избежать, ей следовало «исчерпать кредитный лимит» и самой оформить на себя кредиты, а потом перевести деньги на счета звонивших.

Женщина перевела сначала 300, а затем еще 357 тысяч рублей. После этого ей позвонил мужчина, который представился «сотрудником управления безопасности по Владикавказу». Затем в ходе переписки провокаторы заявили, что на предстоящих выборах президента ее данными попытаются завладеть «сторонники Украины».

Женщине дали четкие инструкции и указали на одну из сотрудниц УИК.

«Он говорит, что это сторонница Украины, обливайте их всех, даже с детьми, документы обливайте, чтобы ваши данные не попали к ним на сторону. Я открыла в кабинке бутылку, положила бюллетень и испортила книгу учет граждан, после чего он писал мне, чтобы я убегала, но меня задержали», — рассказала женщина.