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В Госдуме разработают проект об ужесточении наказания за попытку сорвать выборы
Его подготовят в кратчайшие сроки. Это нужно, чтобы было время на рассмотрение и принятие его до следующих выборов, заявила депутат Госдумы от СРЗП Яна Лантратова.

Законопроект об ужесточении наказания за попытку сорвать выборы подготовят в кратчайшие сроки. Это нужно, чтобы было время на рассмотрение и принятие его до следующих выборов. Об этом заявила РИА Новости депутат Госдумы от СРЗП Яна Лантратова.

«Подготовим с коллегами законопроект в кратчайшие сроки, чтобы было время на его рассмотрение и принятие до следующих выборов, которые должны, на наш взгляд, пройти уже по новым правилам», — прокомментировала Лантратова.

По ее словам, депутаты подготовят законопроект о наказании от пяти до восьми лет лишения свободы за попытку сорвать выборы путем поджога или другим общеопасным способом.

«Нужно ужесточить наказания для тех, кто пытается помешать проведению выборов путем поджога или иным общеопасным способом. Более суровую ответственность должны нести и те, кто действует по заданию или в интересах иностранного государства, противостоящего РФ в период ведения боевых действий. В таких случаях необходимо установить высокие сроки лишения свободы — от пяти до восьми лет», — отметила депутат.

При этом первый зампредседателя комитета ГД по госстроительству Даниил Бессарабов отметил, что на законопроект потребуется заключение Верховного суда.