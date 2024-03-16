Пропавшую пожилую рязанку нашли медики БСМП

Пропавшую 71-летнюю рязанку Людмилу Саликову нашли в БСМП. Женщину по ориентировке опознали работники травмпункта. Об этом сообщают волонтеры «ЛизаАлерт».

Пропавшую 71-летнюю рязанку Людмилу Саликову нашли в БСМП. Женщину по ориентировке опознали работники травмпункта. Об этом сообщают волонтеры «ЛизаАлерт».

"В двенадцатом часу ночи медицинские работники травмпункта БСМП узнали по ориентировке, увиденной в интернете, поступившую недавно по скорой женщину, которой стало плохо на улице. Назвать себя она не могла. Неравнодушные медики позвонили в полицию и сообщили, что Саликова Людмила Семеновна находится у них", — сообщается в посте.

Полиция сразу же сообщила об этом дочери пропавшей женщины.

Напомним, пенсионерку искали с 12 марта.