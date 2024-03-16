Под Омском шесть человек погибли в ДТП с маршруткой и двумя грузовиками
Авария случилась на 565-м километре автодороги Р-402 у деревни Увало-Ядрино Любинского района, столкнулись две фуры и микроавтобус.
В Омской области в субботу, 16 марта, произошло смертельное массовое ДТП. Столкнулись маршрутка и два грузовика, сообщает
Шесть из девяти пострадавших, включая ребенка, погибли. Трое пострадавших эвакуируются в медицинские учреждения, уточнили в региональном минздраве.
Авария случилась на 565-м километре автодороги Р-402 у деревни Увало-Ядрино Любинского района, столкнулись две фуры и микроавтобус.
Все три автомобиля после ДТП загорелись. На месте аварии работают сотрудники полиции, устанавливаются причины происшествия. Прокуратура региона проводит проверку.