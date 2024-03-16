Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 16
Вск, 17
Пнд, 18
ЦБ USD 91.87 0.23 16/03
ЦБ EUR 99.97 -0.29 16/03
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Управляющий директор ГК «Зеленый сад» Андрей Оришкевич показал, что пр...
Представители редакции РЗН. инфо побывали на территории...
11 марта 13:27
3 956
Рязанские повара приготовили более 2000 блюд на ВФМ
Выступление команды Ассоциации Кулинаров Рязанского Кра...
5 марта 11:49
6 305
«Зеленый Сад» устроил для рязанских рыбаков соревнования по зимней рыб...
В соревновании участвовали девять команд от разных стро...
1 марта 11:25
7 863
Второе дыхание для агробизнеса. Цифровые технологии дарят новые возмож...
Одним из верных помощников российских аграриев, благода...
28 февраля 09:00
8 582
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Малков: рязанские инженеры разрабатывают проекты для российских железных дорог
Рязанские инженеры разрабатывают проекты для российских железных дорог. Об этом в субботу, 16 марта, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в своем телеграм-канале.

Рязанские инженеры разрабатывают проекты для российских железных дорог. Об этом в субботу, 16 марта, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в своем телеграм-канале.

Инженеры изготавливают приборы для контроля параметров рельсовых цепей. С их помощью контролируются сигналы, отвечающие за перевод стрелок, переключение сигнала светофора, а также поступление необходимой информации диспетчеру.

В прошлом году технический центр стал резидентом Аэрокосмической долины. Компания использовала все доступные льготы и строит больше планы на будущее.

«Рязанскую разработку используют на железных дорогах России, в московском метро, а также Белоруссии и Казахстана. В планах — новые технологические проекты, в реализации которых помогут меры поддержки от региона, Правительства РФ и нашего президента», — сообщается в посте.