Малков: рязанские инженеры разрабатывают проекты для российских железных дорог

Рязанские инженеры разрабатывают проекты для российских железных дорог. Об этом в субботу, 16 марта, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в своем телеграм-канале.

Рязанские инженеры разрабатывают проекты для российских железных дорог. Об этом в субботу, 16 марта, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в своем телеграм-канале.

Инженеры изготавливают приборы для контроля параметров рельсовых цепей. С их помощью контролируются сигналы, отвечающие за перевод стрелок, переключение сигнала светофора, а также поступление необходимой информации диспетчеру.

В прошлом году технический центр стал резидентом Аэрокосмической долины. Компания использовала все доступные льготы и строит больше планы на будущее.

«Рязанскую разработку используют на железных дорогах России, в московском метро, а также Белоруссии и Казахстана. В планах — новые технологические проекты, в реализации которых помогут меры поддержки от региона, Правительства РФ и нашего президента», — сообщается в посте.