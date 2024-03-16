Депутат Госдумы призвал лишать права голоса за игнорирование выборов

Депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Кошелев призвал задуматься о лишении права голоса тех, кто систематически пропускает выборы и не приходит голосовать. Об этом он сообщил РИА Новости.

Депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Кошелев призвал задуматься о лишении права голоса тех, кто систематически пропускает выборы и не приходит голосовать. Об этом он сообщил РИА Новости.

«На днях журналисты спросили нашу нейросеть: „Что делать с теми, кто не ходит на выборы?“ Прозвучал ответ в духе Владимира Вольфовича — тех, кто систематически не ходит на выборы, надо лишать права голоса. Правильная мысль, стоит над этим задуматься. Ведь право избирать всегда было привилегией. Многие сегодня пренебрегают этим правом и даже имеют наглость критиковать то, в чем даже не участвовали», — заявил Кошелев.

По его словам, годами явка на выборах не растет, поэтому надо искать инструменты и механизмы, которые позволят переломить ситуацию.