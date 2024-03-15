Зеленский заявил о новых ударах по России

Он сообщил, что на совещании с руководством определили «самые уязвимые места».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о новых ударах по России. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на его Telegram-канал.

Он сообщил, что на совещании с руководством определили «самые уязвимые места», и пообещал нанести удары с «наибольшим уроном».

Также они обсудили производство высокотехнологичных дронов.

По его словам, такое вооружение «должно становиться более дальнобойным, массовым и мощным».