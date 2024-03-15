ВС РФ сорвали попытку прорыва ВСУ в Белгородскую область

Отмечается, что боевики пытались проникнуть на границу на двух Ми-8.

ВС РФ сорвали попытку прорыва ВСУ в Белгородскую область. Об этом сообщает Минобороны.

Российские военные совместно с пограничниками ФСБ сорвали 14 марта попытку прорыва украинских диверсантов в Белгородскую область в районе Козинки.

Отмечается, что боевики пытались проникнуть на границу на двух Ми-8.

В ведомстве отметили, что общие потери ВСУ за трое суток попыток прорыва превысили 1,5 тысяч боевиков, 18 танков и 23 боевые бронемашины.