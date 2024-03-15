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Владимир Путин прокомментировал атаки на приграничные районы России
По его словам, на атаки российский народ ответит большей сплоченностью.

Владимир Путин прокомментировал атаки на приграничные районы России. Об этом пишет РИА Новости.

Во время совещания с постоянными членами Совбеза глава государства отметил, что представители киевского режима совершили несколько диверсионно-террористических атак в приграничных районах России, чтобы помешать проведению выборов президента.

«Уверен, наши люди, народ России, ответят на это еще большей сплоченностью. Кого они решили запугать? Русский народ? Многонациональный народ России? Такого не было, и уверен, никогда не будет Безнаказанными эти удары противника не остаются и не останутся», — сказал Путин.

По его словам, еще одной целью Украины является отвлечение внимания собственного народа и общественности от реального положения дел на линии боевого соприкосновения, где российские войска уверенно удерживают инициативу.