В трех российских регионах задержали жителей за порчу урн с бюллетенями

В трех российских регионах задержали жителей за порчу урн с бюллетенями. Об этом пишет Mash.

Отмечается, что урны залили зеленкой и чернилами в Москве, Воронеже и Карачаево-Черкесии.

По данным канала, 21-летняя Алина А., находясь на одном из участков в столице, вылила красящее вещество в урну.

Ей грозит штраф в 80 тысяч рублей или год исправительных работ.

Ящик, в котором было около ста бюллетеней опечатали. Все испорченные бланки будут перемещены в сейф-пакет в установленном порядке после закрытия участков в 20:00.