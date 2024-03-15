В Татарстане на пожаре в жилом доме погиб ребенок

В Татарстане на пожаре в жилом доме погиб ребенок. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Ночью 15 марта в городе Елабуга загорелся частный дом. Там проживала семья из шести человек, из них четверо детей. Во время пожара в доме находились отец и трое детей. До приезда пожарных мужчина смог вынести из огня только 8-летнего сына, они оба госпитализированы с ожогами.

На пожаре погибла 12-летняя девочка, ее обнаружили спасатели.

Продолжаются поиски 3-летнего ребенка.