В Самаре девушка умерла после ужина роллами в ресторане

В Самаре девушка умерла после ужина роллами в ресторане. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Трагедия произошла 2 марта. 18-летняя девушка со знакомым пошла в ресторан и поужинала роллами. После пара пошла на улицу, где девушке резко стало плохо — у нее начал болеть живот, она задыхалась.

В больницу она попала уже без сознания. Позже она скончалась от остановки сердца.

Полиция опросила сотрудников ресторана, а также отца погибшей. Выяснилось, что у погибшей с детства была аллергия на рыбу.

Проводится проверка.