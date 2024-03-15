В Рыбном построят еще один детсад

Работы должны выполнить в течение 10 месяцев с даты заключения контракта.

В Рыбном на строительство детсада на 115 мест администрация района выделила 165 миллионов 373 тысячи 521 рубль. Соответствующую информацию опубликовали на сайте госзакупок.

Участок находится на пересечении улицы Луговой и переулка Березового. Планируют построить двухэтажное здание. В нем появятся две группы по 15 и 20 мест для детей от одного до трех лет, а также четыре группы по 20 мест для детей от трех до семи лет.

В документах указано, что подрядчику необходимо выполнить подготовительные и земляные работы, устроить фундамент, возвести наружные ограждения. В здании сделают групповые комнаты, спальни, раздевалки, медблок, лифты, санитарную комнату, буфет, пищеблок, физкультурный и музыкальный зал. На территории установят шесть столиков со скамейками, шесть песочниц, шесть детских игровых комплексов, качели, пять спортивных комплексов, пять детских лавочек.

Кроме того, подрядчику нужно сделать крышу, фасад, внутреннюю отделку, электротехнические системы, установить подъемно-транспортное оборудование, ограждение, устроить наружные сети канализации, водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, выполнить благоустройство и озеленение территории.

Работы должны выполнить в течение 10 месяцев с даты заключения контракта.

Напомним, в Рыбном строится еще один детсад на 115 мест на улице Перспективной.