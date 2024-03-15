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В Рязанской области в феврале родились Мирабель, Гор и Софина
Региональное управление ЗАГС назвало самые популярные и редкие имена новорожденных.

Главное управление ЗАГС по Рязанской области назвало самые популярные и самые редкие имена детей, рожденных в феврале 2024 года. Данные появились на сайте ведомства.

Всего в регионе родились 548 детей. Среди них — 273 девочки и 275 мальчиков.

Самые популярные имена среди девочек — Василиса, София, Анна, Ксения, Мария, Александра, Варвара, Ева, Анастасия, Арина, Дарья, Полина, Алиса. Среди мальчиков — Матвей, Егор, Артем, Михаил, Александр, Иван, Илья, Кирилл, Дмитрий, Константин, Максим, Роман, Владимир.

Редкие имена среди девочек — Зоя, Ирина, Кристина, Майя, Марина, Мирабель, Мия, Надежда, Николь, Нина, Ольга, Софина, Стефания, Ника. Также на свет появились Антон, Борис, Василий, Всеволод, Вячеслав, Гор, Гордей, Леон, Мирослав, Олег, Платон, Степан, Тихон, Федор.