В Рязанской области пожилая пара передала мошенникам 150 тысяч рублей
Возбуждено уголовное дело.
В Рязанской области пожилая пара передала мошенникам 150 тысяч рублей. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Отмечается, что в полицию обратился 80-летний житель Новомичуринска и сообщил, что его обманули сотрудники.
По его словам, на городской телефон позвонил мужчина, представился следователем и рассказал, что их дочь стала виновницей ДТП, в котором есть пострадавшие. Для решения проблемы он предложил «откупиться».
К пожилым супругам приехал невысокий мужчина лет тридцати и забрал пакет с деньгами (150 тысяч).
Позже рязанцы поняли, что стали жертвами мошенников.
Возбуждено уголовное дело.