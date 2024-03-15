В Рязанской области пожилая пара передала мошенникам 150 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело.

В Рязанской области пожилая пара передала мошенникам 150 тысяч рублей. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Отмечается, что в полицию обратился 80-летний житель Новомичуринска и сообщил, что его обманули сотрудники.

По его словам, на городской телефон позвонил мужчина, представился следователем и рассказал, что их дочь стала виновницей ДТП, в котором есть пострадавшие. Для решения проблемы он предложил «откупиться».

К пожилым супругам приехал невысокий мужчина лет тридцати и забрал пакет с деньгами (150 тысяч).

Позже рязанцы поняли, что стали жертвами мошенников.

Возбуждено уголовное дело.