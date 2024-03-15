В Рязанской области осудили 41-летнего мужчину за неуплату алиментов

Образовалась задолженность более 40 тысяч рублей.

В Рязанской области осудили 41-летнего мужчину за неуплату алиментов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Отмечается, что житель Кораблина не перечислял средства на содержание своего несовершеннолетнего ребенка.

Образовалась задолженность более 40 тысяч рублей.

Суд назначил рязанцу наказание в виде исправительных работ на срок шесть месяцев с удержанием 10% из зарплаты в доход государства.