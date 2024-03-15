В рязанской БСМП провели операцию по протезированию межпозвонкоового диска

Отмечается, что подобную операцию проводили в учреждении впервые.

В рязанской БСМП провели операцию по протезированию межпозвонкоового диска. Об этом сообщили в соцсетях учреждения.

По словам заведующего нейрохирургическим отделением больницы Сергея Бербенева, за помощью обратился молодой человек с жалобами на боли в пояснице и ногах. Ранее пациент жил в Астрахани. Там местные врачи поставили ему диагноз «Остеохондроз поясничного отдела позвоночника и грыжа». Ему провели три операции, однако состояние мужчины не улучшалось.

«После проведенного обследования мы нашли причину его болей. Дело в том, что у пациента полностью развалился межпозвонковый диск и в результате один позвонок как бы сел на другой. Нервы, которые выходят из позвоночного канала, зажимались в позвоночных отверстиях, вызывая постоянные боли», — рассказал Бербенев.

Специалисты решили провести операцию заднего спондилодеза (хирургического вмешательства на позвоночник, направленный на обездвиживание смежных позвонков за счет их сращивания —прим. больницы) с использованием кейджа — имплантата, который размещается между двумя соседними позвонками и соединяет их между собой.

Отмечается, что в БСМП процедура проводилась впервые. «Операция прошла успешно — установка кейджа позволила увеличить расстояние между позвонками и как бы создать искусственный диск чтобы нервы в позвоночных отверстиях освободились. Клинический результат хороший — пациент уже ходит, боли у него прошли», — отметил Бербенев. Он добавил, что в дальнейшем высокотехнологичную операцию будут проводить врачи БСМП.