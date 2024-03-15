В Рязани задержали мужчину, который убил знакомого в подвале

Отмечается, что 24 февраля в подвале одного из домов на улице 3 Бутырки нашли тело рязанца с телесными повреждениями в области головы и шеи. Следователи выяснили, что к смерти мужчины причастен его знакомый.

В Рязани задержали мужчину, который убил знакомого в подвале. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

Отмечается, что 24 февраля в подвале одного из домов на улице 3 Бутырки нашли тело рязанца с телесными повреждениями в области головы и шеи.

Следователи выяснили, что к смерти мужчины причастен его знакомый — ранее судимый безработный житель Шиловского района. По данным следствия, при распитии алкоголя между мужчинами произошел конфликт из-за женщины, в ходе которого подозреваемый задушил рязанца.

Убийцу задержали и заключили под стражу. По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, проводятся процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.