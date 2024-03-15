В Рязани пройдет рок-концерт в поддержку бездомных животных

Выручка от продажи билетов пойдет на закупку корма и оплату передержки.

В Рязани пройдет рок-концерт в поддержку бездомных животных. Об этом пишут организаторы мероприятия на странице «ВКонтакте».

Рязанские музыканты вместе с зооактивисткой Кристиной Осьмухиной организуют выступление, средства с которого будут направлены на закупку кормов и оплаты передержки для кошек и собак.

Мероприятие состоится 7 апреля в арт-клубе «Площадка». Гостей ожидает выступление групп INVARIANT, БЕЗ ДАТЫ, КЛЮЧ НА СТАРТ, СЕРИАЛЫ.

Стоимость билетов при предварительной покупке 400, а в день концерта 500 рублей. Приобрести можно по ссылке: clck.ru/38wFvK .

Возрастное ограничение 16+