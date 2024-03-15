В Рязани осудили двоих жителей за мошенничество и дачу взятки

Суд назначил им наказание виде пяти с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

В Рязани осудили двоих жителей за мошенничество и дачу взятки. Об этом сообщает прокуратура региона.

Отмечается, что в марте 2023 года рязанцы с целью возврата имущества, которое принадлежало их знакомому и являлось вещественным доказательством по уголовному делу, обратились к адвокату. Он обещал за вознаграждение передать сотрудникам полиции некую сумму и урегулировать вопрос о возврате имущества.

Обвиняемые увеличили сумму предполагаемой взятки сотрудникам полиции на 40 тысяч рублей и забрали деньги себе.

Суд назначил им наказание виде пяти с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Также мужчинам нужно заплатить штраф 250 тысяч рублей.