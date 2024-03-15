В РГРТУ имени Уткина прошла «Ярмарка вакансий»

В ярмарке участвовали более 40 организаций-работодателей из Рязанской и Московской областей.

В РГРТУ имени Уткина прошла «Ярмарка вакансий». Об этом сообщает пресс-служба ВУЗа.

В четверг, 14 марта, в Рязанском государственном радиотехническом университете имени Уткина прошла «Ярмарка вакансий».

В ярмарке участвовали более 40 организаций-работодателей из Рязанской и Московской областей. Отмечается, что наиболее востребованными специалистами являются инженеры в сфере конструирования радиоэлектронной аппаратуры, разработки программного обеспечения, обслуживания и проектирования систем связи, системотехники, автоматизации производств, промышленного дизайна, кроме того, популярны вакансии в сфере производственного менеджмента, экономики предприятий и финансово-техническом секторе.

«На фоне задач, стоящих перед российской экономикой и связанных с развитием высокотехнологичных производств, укреплением научного потенциала и достижением технологического суверенитета, ежегодно растет потребность в инженерах. Показатель трудоустройства выпускников РГРТУ превышает 97%, при этом университет ежегодно входит в ТОП-20 рейтинга портала „Superjob“ по уровню заработной платы выпускников, занятых в IT-сегменте. В данных условиях задача университета и работодателей-партнеров — организовать эффективную систему профориентации, чтобы выпускник мог выбрать наилучшее предложение из предлагаемого множества», — заявил ректор РГРТУ Михаил Чиркин.

Также в рамках мероприятия Михаил Чиркин и руководитель службы занятости Рязанской области подписали договор о сотрудничестве.

На мероприятии также присутствовали представители оборонных предприятий.

«Наше предприятие занимается производством радиоэлектронной аппаратуры и приборов, также оснащением боевых машин. Конечно, самыми основными нашими вакансиями являются монтажники радиоэлектронной аппаратуры и приборов, сборщики, регулировщики, то есть это что касается рабочих профессий. Если мы говорим о специалитете, то РГРТУ здесь является самым основным нашим партнером, потому что производство радиоэлектроники невозможно без квалифицированных инженерных сотрудников. Многие работают в научно-техническом центре разработки новых продуктов, это такие передовые технологии, как, например, учебно-тренировочные комплексы для военных. Сейчас квалифицированные инженеры-программисты необходимы для разработки электро-контроллеров, микроконтроллеров. У нас есть и ребята, которые учатся на целевом направлении, и и мы приглашаем студентов к нам на практику. У нас есть возможность трудоустройства во время практики, поддержки молодых специалистов и обеспечение всех социальных гарантий. Сейчас в рамках работы в метрологической лаборатории необходимы люди, имеющие образование в области метрологии и стандартизации, управлении и контроле качеством. Из-за широкого спектра направлений работы на предприятии выпускники РГРТУ могут найти именно ту сферу деятельности, которая будет не только им интересна, но и соответствовать пройденному направлению подготовки», — рассказали представители Рязанского Радиозавода.