Блогера Николая Соболева исключили из реестра иноагентов
Данные опубликовал Минюст.
Минюст России опубликовал обновления в реестре иностранных агентов. Информация появилась на сайте ведомства.
В список вошли:
- режиссер Роман Либеров*;
- актер Семен Трескунов*;
- новосибирский депутат Светлана Каверзина*;
- востоковед Марианна Беленькая*;
- экономист Игорь Липсиц*;
- экс-майор полиции Олег Кашинцев*;
- координатор «Открытой России"** во Владимире Кирилл Ишутин*.
Также из реестра исключили экс-главреда «Орловских новостей» Дениса Константинова и блогера Николая Соболева.
* признаны в России иностранными агентами
** признана нежелательной организацией на территории РФ