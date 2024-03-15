В минздраве рассказали о ситуации с инсулином в Рязанской области

В министерстве рассказали, что инсулин различного вида есть в достаточном количестве в аптечных пунктах и на складе «Рязань-Фармацея».

В минздраве рассказали о ситуации с инсулином в Рязанской области. Об этом в пятницу, 15 марта, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В министерстве рассказали, что инсулин различного вида есть в достаточном количестве в аптечных пунктах и на складе «Рязань-Фармацея». Также в наличии есть тест-полоски для глюкометров .

«Льготники могут отоваривать рецепты», — отметили в минздраве. .